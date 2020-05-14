Берлин, , 08:00 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекций в Германии за прошедшие сутки составило 933 человека. Об этом 14 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также уточняется, что таким образом общее число инфицированных коронавирусом в стране стало 172 239 человек.

Кроме этого, указывается, что общее количество умерших от COVID-2019 в стране стало 7 723 человека, а количество выздоровевших от нового заболевания 150,3 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что в Индии за прошедшие сутки было выявлено 3722 случая заражения коронавирусом нового типа.