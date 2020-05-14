Кемерово, , 07:59 — REGNUM Врачи Областной детской клинической больницы Кузбасса достали из желудка ребёнка волосы, которые заполняли больше половины желудка и даже уходили в двенадцатиперстную кишку. Об этом рассказал врач-детский хирург больницы Александр Елисеев.

«Он практически не мог глотать, пищеварение было нарушено. Наблюдались изжога, рвота, боль в животе, тошнота, — пояснил врач. — Проведённые обследования показали, что маленький пациент страдает трихобезоаром. Это редкое заболевание, с которым наши хирурги сталкиваются примерно один раз в три года. Наиболее часто такая проблема встречается у детей, особенно у девочек с длинными волосами. Привычка жевать кончики волос обусловлена нарушениями психиатрического характера».

По словам Елисеева, волосы попадают в желудок и сбиваются там в комок. Со временем он становится плотным и похожим на войлок. Размер колеблется от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.