Амстердам, , 07:58 — REGNUM Выступая 13 мая в нижней палате парламента, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости сохранении бдительности в отношении коронавируса. Он отметил положительную динамику новых заражений и госпитализаций, но предостерёг от чрезмерного оптимизма.

В своём выступлении Рютте ещё раз подтвердил, что запланированное смягчение карантинных мер с 1 июня зависит от определённых условий, в частности, от сохранения теперешней положительной динамики.

По словам премьер-министра, пока неясно, когда граждане страны снова смогут выезжать в отпуск за границу. Это зависит от обстановки в других европейских странах.