Южно-Сахалинск, , 08:12 — REGNUM Депутаты от КПРФ в областной думе Сахалина предложили отказаться от субсидирования «Аэрофлота». Парламентарии полагают, что Сахалин не должен платить госкомпании за то, что он «отдалённый регион».

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Как сообщило ИА «Сахалин. Инфо», поводом для инициативы послужил кризис, вызванный пандемией коронавируса. Депутат Ирина Никитина потребовала провести аудит расходов области, поскольку, по ее мнению, кризис вывел на первый план иные нужды сахалинцев и курильчан.

«Самолёты «Аэрофлота», за рейсы которых область платит 2,5 млрд рублей в год, в период пандемии летают почти пустыми, а область продолжает платить», — заявила Ирина Никитина.

По мнению Никитиной, это неоправданные траты. Она считает, что намного более весомой поддержкой стало бы снижение стоимости автомобильного топлива.

Никитину поддержала депутат от КПРФ Светлана Иванова, которая заявила, что Сахалин не должен платить госкомпании за то, что он — отдалённый регион. Депутат подчеркнула, что «Аэрофлот» двух маток сосёт», и предложила вообще отказаться финансировать расходы, которые обязана нести федеральная казна.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году госкомпания «Аэрофлот» заявила о намерении отказаться от «плоских тарифов», благодаря которым возможность летать получили даже те дальневосточники, которые раньше не летали никогда ввиду дороговизны билетов. В дирекции «Аэрофлота» заявили, что, если региональные власти хотят, чтобы их граждане летали самолётами «Аэрофлота», они должны взять на себя субсидирование полётов. Первым на такое предложение согласился Сахалин, власти которого приняли решение субсидировать «Аэрофлот» на 2,5 млрд рублей в год.