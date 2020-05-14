Нью-Дели, , 07:51 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки было выявлено 3722 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 78 003. Также за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Индии скончались 134 человека. Общее число жертв осложнений COVID-19 достигло 2549 человек.

Отмечается, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 25 2355 человек.

«Число активных случаев в стране сейчас составляет 49 219», — добавили в индийском минздраве.

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