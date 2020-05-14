Сеул, , 07:51 — REGNUM В КНДР из Южной Кореи для борьбы с коронавирусной инфекцией безвозмездно переданы дезинфицирующие средства на сумму более $80 тысяч. Об этом 14 мая сообщает агентство Yonhap.

По информации представителя министерства объединения, курирующего связи с КНДР, поставку организовала неправительственная организация, и это первый случай выдачи правительством разрешения на подобную поставку в Северную Корею. Других данных — маршрута поставки и названия НПО — агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) рассматривает возможность предоставления КНДР 1,5 млн защитных масок.

Напомним, руководство КНДР утверждает, что благодаря предпринятым правительством мерам, прежде всего оперативному закрытию границ, в республике нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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