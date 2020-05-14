Москва, , 07:49 — REGNUM Большинство граждан России (81%) считают, что дистанционное обучение помешает выпускникам подготовиться к экзаменам. Это следует из результатов исследования, проведённого компанией Wanta Group.

Социологи выяснили: чаще всего родители опасаются, что перевод на домашнее обучение скажется на качестве подготовки к выпускным экзаменам. К такому варианту ответа во время опроса склонялись 42% респондентов.

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).

При этом только 23% жителей России высоко оценивают платформы дистанционного образования.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 23 по 26 апреля в городах-миллионниках. В нём приняли участие 1217 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

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