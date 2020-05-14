Магнитогорск, Челябинская область, , 07:49 — REGNUM В Магнитогорске местный житель осуждён за покушение на сбыт наркотиков. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.

Гражданин был пойман в феврале 2019 года. Следователи выяснили, что он принадлежал к организованной группировке, которая наладила для распространения наркотиков разветвлённую сеть.

Суд назначил ему семь лет в колонии строгого режима, также он должен уплатить 50 тысяч рублей штрафа. В отношении других участников группировки дела пока расследуются.