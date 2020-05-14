Владивосток, , 07:50 — REGNUM Вывозной борт из Таиланда в Россию вылетит 18 мая по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва.

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Пока на рейс зарегистрирован 201 пассажир. Открыта дополнительная регистрация, тем кто имеет разрешение на вылет, в их числе жители Колымы, Приамурья, Сахалина, Камчатки, Бурятии, Якутии и Чукотки, пишет «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Петербурге и Москве приземлились самолёты вывозных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые доставили на родину застрявших в Таиланде граждан РФ.