Новосибирск, , 07:35 — REGNUM Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило сообщили, что готовы к приёму посетителей. Однако, когда именно это произойдёт, пока никто не знает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, новосибирский зоопарк ушёл на самоизоляцию с 28 марта из-за коронавируса.

«Дата открытия зоопарка пока не известна — решением областной администрации режим самоизоляции в Новосибирске продлён. Но в нашем графике подготовки к приёму посетителей всё по расписанию, — уточняется на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте». — Прошли субботники, все сотрудники сообща привели в порядок всю территорию. Дважды прошла специальная противоклещевая обработка. Все, что должно быть покрашено — покрашено, все кустарники, требующие весенней обрезки — обрезаны. Все животные переведены в чистые летние вольеры. Мы готовы к приему гостей и, как и вы, очень ждем, когда наша жизнь полностью вернется в привычное русло».

Сотрудники зоопарка попросили своих гостей «не пренебрегать правилами личной безопасности, соблюдать масочный режим и все рекомендации».