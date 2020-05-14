Москва, , 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.

По его словам, в обоих случаях речь идёт о потреблении всех напитков: приготовленных из кофе в зёрнах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей; для чая — всех сортов без учета травяных смесей.

Информацию ассоциации подтверждают также данные Федеральной таможенной службы: в 2019 году в Россию импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая.

В предыдущие два года жители России употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. тонн в среднем по году.

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