Абуджа, , 07:27 — REGNUM Не менее 72 человек, захваченных боевиками террористической группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были освобождены военнослужащими армии Нигерии в штате Борно, 14 мая сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в военных кругах африканской республики.

Большинство заложников — женщины и дети. Операция по их освобождения велась с 4 мая. Также военные уничтожили 18 террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в ходе военной операции в Нигере были ликвидированы по меньшей мере 75 боевиков группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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