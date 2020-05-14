Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 14 мая, за сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. 51 пациент выздоровел и выписан, сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 — скончались», — говорится в оперативном сообщении. В отделениях реанимации на сегодняшний день находится 61 пациент, на ИВЛ — 13 человек. Всего в Новосибирской области проведено 65 842 теста на коронавирус.