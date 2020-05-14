Владивосток, , 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости

«Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования 18 мая получат разрешения на открытие», — сказал Кожемяко.

Губернатор акцентировал, что масочно-перчаточный режим сохранится в Приморье ещё долго, пояснив, что важно не допустить роста заражений коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 мая в Приморье выявлено 1057 носителей коронавирусной инфекции. Послабление пока не ожидается в самых горячих точках по коронавирусу: во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке.