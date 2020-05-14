Кемерово, , 07:22 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 14 мая, выявлены ещё 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что пациенты с коронавирусом изолированы и уже получают лечение.

«Пять пациентов с подтверждённым диагнозом были выписаны, — говорится в оперативном сообщении. — Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 89 человек».

В инфекционных больницах региона находятся 200 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции — 6682 человека.