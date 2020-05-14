Берлин, , 07:17 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявлено еще 933 случая заражения коронавирусном нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в ФРГ выросло до 172 239. Также за 13 мая в Германии скончались 89 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Общее число жертв осложнений COVID-19 достигло 7723 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая власти Германии объявили о начале постепенной отмены ограничений на пересечение границ начнется с середины июня. Предполагается, что именно с середины июня граждане ФРГ смогут свободно ездить в другие страны ЕС.

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