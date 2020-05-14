Лима, , 07:14 — REGNUM Учет вновь выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Перу указывает на то, что страна вышла на пик распространения инфекции, заявил перуанский президент Мартин Вискарра 13 мая в ходе пресс-конференции.

По словам главы государства, об этом говорят данные как государственных служб, так и частных исследовательских организаций. Вискарра отметил, что вклад в нормализацию ситуации внесло все население республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно, что полицейские перуанского города Такна патрулируют его улицы в костюмах смерти и коронавируса.

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