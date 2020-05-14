Гирин, Китай, , 07:10 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая подтвержден один новый случай COVID-19, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

В провинциальной департаменте здравоохранения отметили, что новый случай инфицирования является внутренним, то есть не привнесённым из-за рубежа. Он выявлен в том же жилом массиве района Фэнмань города Гирин, что и предыдущие случаи в регионе.

Всего в провинции было зафиксировано 115 местных случаев COVID-19, включая одного погибшего и 92 выписанных из госпиталей страны по выздоровлению. В общей сложности 495 контактов заболевших в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.