Хабаровск, , 07:31 — REGNUM Министр образования назначен в Хабаровском крае. Пост заняла Виктория Хлебникова, с января исполнявшая обязанности министра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Виктория Хлебникова родилась в 1967 году в селе Бабстово Еврейской АО. В образовании она работает с 1995 года. Работала преподавателем истории в школе, завучем, затем в администрации города Хабаровска. С 2018 года Виктория Хлебникова работает в министерстве образования Хабаровского края, с января 2020 года исполняла обязанности министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года министр образования Алла Кузнецова покинула пост по собственному желанию. Как объяснила Кузнецова, ей предложили работу в Москве.