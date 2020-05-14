Абакан, , 07:07 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, 14 мая в регионе местами ожидаются грозы, град, ветер с порывами до 20 м/с.

В Ширинском районе Хакасии сохранится пятый (чрезвычайно высокий), а в Аскизском — четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, шквалистый ветер в Еравнинском районе Бурятии 13 мая повредил несколько зданий.

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