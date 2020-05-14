Ханчжоу, Китай, , 07:06 — REGNUM Добавленная стоимость ключевых сфер цифровой экономики провинции Чжэцзян на востоке Китая превысила 622,89 млрд юаней (около $87,86 млрд) в 2019 года, что на 14,5% выше, чем годом ранее, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

В число ключевых сфер входят производство электронной информации и программного обеспечения. В 2019 году выручка сферы программного обеспечения в провинции достигла 610,18 млрд юаней, что ан 17,6% выше, чем годом ранее.

По мере цифровизации сельского хозяйства, сферы производства и прочих сфер, цифровая экономика стала важным драйвером высококачественного экономического развития региона, говорится в докладе властей региона.

Документ также указывает на то, что число интернет-пользователей региона достигло 47,29 млн человек в 2019 году, то есть 80,9% общей численности населения Чжэцзяна. Доклад был совместно выпущен Чжэцзянской администрацией связи, Департаментом экономики и информации Чжэцзяна и прочими департаментами.