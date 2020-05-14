Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у северных Курил, 14 мая сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

В городе Северо-Курильск сейсмособытие ощущалось силой 2 балла. Оно было отдалено от населенного пункта на расстояние в 154 километра. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля у берегов Курильских островов произошло по меньшей мере три землетрясения за одни сутки.

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