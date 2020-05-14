Москва, , 06:52 — REGNUM Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, может стремительно перейти из лёгкой в средне-тяжёлую и тяжёлую стадии, заявил 13 мая журналистам главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — сказал он.

По его словам, к такому переходу оказываются не готовыми большинство врачей, которые ведут наблюдение за пациентом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 13 мая в России выявили 242 271 носителя коронавируса. Число летальных случаев достигло 2212. Выздоровели более 48 тыс. пациентов.

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