Сеул, , 06:52 — REGNUM В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса нового типа с начала пандемии достигло 9762, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 10 991. Также жертвами осложнений COVID-19 в Южной Корее стали 260 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Южной Корее Мун Чжэ Ина. В ходе разговора подчеркивалось, что сотрудничество стран в борьбе с коронавирусной инфекцией привело к значительным результатам в виде быстрого снижения числа заболевших и умерших.

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