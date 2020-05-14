Кызыл, , 06:43 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на Тувинский гидрометцентр, погода испортится 14 мая.

Местами по региону ожидаются сильные ливни и грозы, возможен град. Одновременно с этим прогнозируется усиление шквалистого ветра до 25−27 метров в секунду, а также пыльные бури. Спасатели предупреждают о возникновении возможных ЧС, аварий на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

«В связи с обильными осадками возможно подтопление пониженных участков местности, населённых пунктов от разлива малых рек. Возможен размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне штормовой ветер прошёлся по некоторым районам соседней Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, в результате были повреждены несколько зданий в посёлке Сосново-Озёрск, в том числе школа, больница и жилые дома. Глава республики Алексей Цыденов пообещал помощь районным властям в устранении последствий удара стихии.

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