Ульяновск, , 06:42 — REGNUM В Ульяновской области ожидают подтверждения или опровержения тестов на коронавирус ещё у 80 человек, у которых предварительно выявлено коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в вечером видеообращении 13 мая заявил губернатор региона Сергей Морозов.

На утро 13 мая в области официально 932 выявленных случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 46.

«По оперативным данным, мы имеем ещё 80 положительных тестов. Общее число заражённых составляет 1012 человек», — отметил Сергей Морозов, подчеркнув, что причиной такого роста является нарушение режима самоизоляции майские нерабочие дни.

Напомним, что результаты тестов, проведённых в регионах, перепроверяются в федеральных лабораториях.

Отметим, что 13 мая подтверждено заболевание COVID-19 у жительницы Карсунского района, которая скончалась 9 мая. Её состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Ульяновской области жителей обязали носить не только маски, но и перчатки

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