Москва, , 06:46 — REGNUM В четверг, 14 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +13… +15 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 15 мая в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +4… +6 °С.

Ветер юго-западный (ночью северо-западный, западный,) 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °С днём и +1… +6 °С ночью.

В пятницу, 15 мая, днём в столице ожидается +13… +15 °С. По области +10… +15 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С. Местами заморозки −2… −1°С.