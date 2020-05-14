Бразилиа, , 06:40 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 11 385 и достигло 188 974, сообщается на странице бразильского министерства здравоохранения в Twitter.

Также за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 749 пациентов. Общее число летальных исходов при данном заболевании в Бразилии составило 13 149. Еще 78 424 человека выздоровели.

Указанные цифры по смертности от COVID-19 и заражаемости вирусом SARS-CoV-2 являются для Бразилии очередным антирекордом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти бразильского штата Пиауи решили запретить продажу алкоголя и ограничить междугороднее сообщение на период с 15 по 17 мая.

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