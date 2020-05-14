Петропавловск-Камчатский, 14 мая 2020, 06:42 — REGNUM По состоянию на 14 мая на Камчатке выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее число выявленных заражений за всю историю наблюдений составило 429.
Прирост за сутки составил 2,6%.
В инфекционных стационарах проходят лечение 161 пациент. Остальные граждане с подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2, но без симптомов, находятся по местам проживания.
В регионе на 14 мая зарегистрировано 105 выздоровлений.
Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке 13 мая выявлено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.