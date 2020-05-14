Абакан, , 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в республиканском правительстве.

Один человек прибыл с вахты из Красноярского края. Ещё один человек поступил с признаками респираторной инфекции. Шесть случаев — семейные и служебные контакты, в том числе коронавирус выявили у трёх медработников.

За сутки ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели в Хакасии. Общее число выздоровевших выросло до 149.

Всего по состоянию на 14 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 532 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались девять пациентов с коронавирусом.

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