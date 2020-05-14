Джакарта, , 06:36 — REGNUM Запасы донорской крови в столице Индонезии в связи с пандемией коронавируса сократились на 70%, заявила представитель индонезийского отделения Красного Креста Линда Лукитари Васэсо. Об этом 14 мая сообщает сингапурский телеканал CNA.

«Наибольший дефицит ощущается в Джакарте, где из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, запасы сократились на 70%», — сообщила представитель красного креста.

По её словам, в регионах этот показатель составляет от 30% до 60%.

Васэсо связывает критическую ситуацию с тем, что из-за приостановки работы многих предприятий на них невозможно организовать традиционную кампанию по сдаче крови. Второй причиной дефицита, по мнению эксперта, является месяц рамадан, «во время которого традиционно снижается сбор крови».

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтверждено 15 438 случаев заражения SARS-CoV-2. Число умерших достигло 1028 человек, что даёт один из самых высоких показателей смертности в мире от осложнений, связанных с COVID-19.

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