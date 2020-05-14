Иволгинский район, Бурятия, , 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади 684 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания произошли на территориях десяти районов.

К тушению огня было привлечено 542 человека, задействовано 119 единиц лесопожарной техники. Добавим, что их работу осложнял порывистый ветер, который сносил крыши зданий в Еравнинском районе. Тем не менее сотрудникам лесной охраны и пожарным удалось потушить девять возгораний.

«Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы 3 сложных лесных пожара в Иволгинском районе», — добавили в агентстве.

К настоящему моменту продолжаются работы по тушению грозового пожара в Прибайкальском районе. Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением остаётся одно возгорание, не угрожающее поселениям и объектам экономики.

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