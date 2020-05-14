Нью-Йорк, США, , 06:23 — REGNUM Американская газета The New York Times в точности изложила информацию, основанную на официальных данных российских ведомств и интервью с экспертами, поэтому не видит оснований пересматривать содержание своей публикации о коронавирусе в России. Об этом 14 мая заявила вице-президент по коммуникациям одноимённой медиакорпорации Даниэль Роудс.

«Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — подчеркнула она в письме для ТАСС.

Ранее, напомним, в американской газете вышла статья «Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей», в которой утверждалось, что число смертей от коронавирусной инфекции в российской столице и субъектах может быть выше, чем сообщает официальная статистика. Аналогичную информацию опубликовала газета Financial Times.

В России, в свою очередь, назвали данные не соответствующими действительности и заявили о готовности направить письма в редакции с требованием опровергнуть данные о занижении смертности из-за коронавируса.

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