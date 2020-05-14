Владивосток, , 06:14 — REGNUM В Суйфэньхэ 12 мая после пересечения российско-китайской границы при тестировании на коронавирус был выявлен российский водитель с положительным результатом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморья.

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В правительстве Приморья и Росгранстрое держат ситуацию на контроле.

«Китай сразу закрыл на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и власти уведомили российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится. КНР обещает до 15 мая предоставить другую гостиницу для российских водителей», — сказал директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущёв.

В эти дни пропускная способность погранперехода снижена вполовину — с 30 до 15 автомобилей в сутки в каждую сторону. Это связано исключительно с возможностями китайской стороны по обработке ГТС в указанный период. Водителя с коронавирусом отправили в РФ вместе с автомобилем.

«Правительство Приморья держит ситуацию на контроле, мы находимся в контакте с китайской стороной и прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска «Пограничный» в полном объёме», — добавил зампредседателя краевого правительства Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 мая в Приморье официально зарегистрировано 1057 носителей коронавируса. Край на втором месте из всех регионов Дальнего Востока по числу выявленных заражённых.