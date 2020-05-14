Барнаул, , 06:05 — REGNUM Судя по тому, что накануне «лёг» портал Госуслуги, а отделения Пенсионного фонда осаждают толпы желающих получить матпомощь на детей, вынужденная самоизоляция поставила в трудное положение многие российские семьи. Об этом на своей странице Facebook сообщил депутат алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

«Люди спешат получить хоть какие-то живые деньги. И это лучшая иллюстрация того, насколько необходима помощь нашим гражданам. Очевидно, что ее надо расширять, охватывая новые категории людей. Да, семьи с детьми до 16 лет получат по 10 000 рублей.

Это хорошо. Но ведь есть и другие нуждающиеся — те кто потерял работу, доходы. В первую очередь это работники тех отраслей, которые вынужденно простаивают в период «карантина». Нужен простой, справедливый и оперативный механизм предоставления материальной помощи людям, оказавшимся в трудном положении. Думаю, властям нужно сделать следующий шаг в поддержке людей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, в ходе совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что портал госуслуг не выдержал наплыва желающих поскорее подать заявку на выплаты, обещанные на каждого ребёнка. По его словам, на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: портал госуслуг не справился с заявками о выплатах на детей