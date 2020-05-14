Кемерово, , 06:02 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по сообщению СМИ о демонстрации школьникам видео интимного содержания во время онлайн-урока. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что во время онлайн-урока истории ученикам 7-го класса на несколько минут было включено и продемонстрировано видео интимного характера, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время выясняется, имел ли место данный факт, а также обстоятельства произошедшего».

В СКР отметили, что результатам проверки будет принято решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Кузбасса также назначила проверку после появления информации о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока включился порноролик.

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