Кейптаун, , 05:53 — REGNUM Власти Южно-Африканской республики готовятся к ослаблению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к народу.

«Сейчас мы готовимся к очередному ослаблению ограничений и постепенному открытию экономики», — заявил он.

В настоящее время власти ЮАР проводят консультации с экспертами по этому вопросу. Тем не менее, ограничения продолжат действовать в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 мая в Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 66 тысяч. Наибольшее число инфицированных выявлено в ЮАР — 10,7 тысяч человек.

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