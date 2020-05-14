Кемерово, , 05:47 — REGNUM Прокуратура назначила проверку после появления информации о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в 7-м классе включился порноролик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокуратурой области организована проверка, её проведение поручено прокуратуре Центрального района Кемерово», — уточнили в ведомстве.

В областной прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана оценка принимаемых школой мер для защиты детей от запрещённой информации во время дистанционного обучения.

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