Кызыл, , 05:44 — REGNUM Причиной смерти 68-летней пациентки с коронавирусом в Туве стала совокупность травм и болезней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, об этом заявил министр Артыш Сат.

По его словам, женщина поступила в ожоговое отделение республиканской больницы с ожогами 2−3-й степени.

«Обследование пациентки на коронавирус дало положительный результат, после которого её перевели в инфекционный госпиталь, где начали проводить интенсивную терапию с подключением к ИВЛ-аппарату», — отметили в минздраве.

Однако спасти её врачам не удалось. Как сообщало ИА REGNUM, женщина скончалась 12 мая. Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

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