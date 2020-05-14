Якутск, , 05:55 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске подтверждено 33 новых случая, по одному в Намском районе и в Алдане.

Всего на 14 мая зарегистрировано 687 носителей коронавируса, 28 пациентов выписали за сутки. В общем выздоровели 175 человек, умерли — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске выявлен ребёнок из дежурного детского сада с коронавирусом. Всего в саду было 74 ребёнка.