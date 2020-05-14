Кызыл, , 05:34 — REGNUM В Туве к тестированию на коронавирус подключились частные организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, разрешение дано для снижения нагрузки на действующие государственные лаборатории и увеличения охвата исследований.

«Республиканским штабом проработан вариант подключения к тестированию населения частных медицинских организаций для тех, кто имеет возможность и желание пройти тестирование на платной основе», — отметили в управлении.

К работу уже приступила одна из частных клиник. При этом биоматериалы будут отбираться в государственных медицинских учреждениях. Стоимость проверки составляет 2,6 тыс. рублей.

Напомним, Тува стала одним из лидеров среди российских регионов по масштабам проведённых на COVID-19 тестов. Именно этим объясняется, по мнению главы республики Шолбана Кара-оола, резкий рост количества подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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