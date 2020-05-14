Горно-Алтайск, , 05:20 — REGNUM На территории Республики Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 65. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено два новых случая.

Оба заражённых проживают в Горно-Алтайске. Это 24-летняя девушка, ранее контактировавшая с носителями, а также 58-летний мужчина, вернувшийся с вахты из другого региона. Оба были протестированы на SARS-CoV-2 после появления симптомов ОРВИ.

За сутки также выписаны из больниц после успешного завершения лечения два пациента. Таким образом, всего излечились в регионе 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, что на территории республики продлён режим самоизоляции «до особого распоряжения». До улучшения эпидемиологической ситуации гражданам рекомендовано оставаться дома. Остаются закрытыми рестораны, торгово-развлекательные центры, ночные клубы и другие заведения.

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