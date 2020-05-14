Магадан, Магаданская область, 14 мая 2020, 05:52 — REGNUM За минувшие сутки в Магаданской области выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Всего на Колыме обработано 8200 тестов. Общее количество выявленных носителей коронавируса — 171 человек.
Из больниц выписано 97 пациентов, умерли — три.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 14 мая выявлено 1057 заражённых коронавирусом, прирост за сутки — 49 человек.