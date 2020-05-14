Южно-Сахалинск, , 05:50 — REGNUM В Сахалинской области с начала пандемии коронавируса проведено более 12 тыс. исследований лёгких с помощью компьютерной томографии. В результате у множества пациентов выявлен не только коронавирус, либо вообще не коронавирус, но и рак лёгкого, и туберкулёз, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов прямого эфира губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

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В ходе прямого эфира принимавший участие в диалоге с сахалинцами и курильчанами министр здравоохранения области Владимир Ющук привёл цифры:

«Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний лёгкого. И основная доля из них — не коронавирусная инфекция, а онкология, также выявляем туберкулёз».

Министр также отметил, что сдать тест на коронавирус на Сахалине сегодня может любой желающий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке 13 мая выявлено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.