Новосибирск, , 05:05 — REGNUM Стационар новосибирского областного кардиологического диспансера перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Приём начнётся с 15 мая, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, сюда будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусом. В кардиодиспансере развёрнуто 130 коек, персонал прошёл обучение.

В Новосибирской области для борьбы с коронавирусом уже перепрофилировано несколько медучреждений: городская инфекционная больница №1, детская больница №3, больница №1, больница №25, больница № 2, госпиталь ветеранов войн №2, туберкулезная больница, роддома ЦКБ и областной больницы.