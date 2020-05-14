Мехико, , 05:05 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 294 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике с начала пандемии достигло 4220 человек. Также в стране подтверждено 40 186 случаев заражения коронавирусом нового типа. В мексиканском минздраве отметили, что в настоящее время количество активных случаев составляет лишь четверть от общего числа выявленных заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Мексике начали поэтапную отмену ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, для ряда экономических отраслей страны. В частности, ограничения будут ослаблены для строительной и добывающих отраслей, а также для производства транспортного оборудования.

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