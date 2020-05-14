Владивосток, , 05:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Приморья приостановило использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которых в больницах края — десять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Нареканий к ним не было. Однако до получения результатов расследования случаев пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга оборудование будет выведено из оборота», — сказала зампредседателя правительства Приморского края Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпустили с 1 апреля 2020 года. Эти аппараты были в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли возгорания.