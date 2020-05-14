Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В Новосибирской области образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2019 году осуществляли 1050 организаций, в том числе 628 самостоятельных дошкольных образовательных организаций. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Региональный орган статистики уточнил, что по сравнению с 2018 годом число мест увеличилось на 1,1 тыс. и составило 130,4 тыс. единиц.

«В среднем на 100 мест приходилось 113 воспитанников, — подчёркивает Новосибирскстат. — Услугами дошкольного образования было охвачено 147,6 тыс. детей, что на 1,5 тыс. больше, чем в 2018 году».

Воспитанием детей занимались 14,7 тыс. педагогических работников.