Владивосток, , 05:45 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 14 мая в Приморье официально зарегистрировано 1057 носителей коронавируса. Край на втором месте из всех регионов Дальнего Востока по числу выявленных заражённых.

Больше всего носителей коронавируса выявлено во Владивостоке — 608 человек, в Находка — 252 человека, в Уссурийске — 47, в Артёме — 35, в Михайловском районе и Партизанске — по 17 человек, в Арсеньеве — 12, в Дальнереченске и Шкотовском районе — по 10, в Надеждинском районе — восемь, в Хасанском районе — семь, в Партизанском — шесть, в Анучинском — пять, в Лесозаводске и Хорольском округе — по четыре человека, в Большом Камне, Кировском, Пожарском районах — по три случая, в Черниговском районе — два, в Дальнегорск, Октябрьском, Ханкайском и Лазовском округах — по одному выявленному случаю.

При этом растёт число случаев заражения коронавирусом у детей.

«Дети заражаются от заражённых родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в лёгкой форме. Или от близких, у которых она протекает бессимптомно. В детском инфекционном госпитале находится 31 ребёнок, из них 27 уже проходят лечение от COVID-19, ещё четыре — ждут повторных анализов на наличие этой инфекции. Самому маленькому — всего два месяца», — пояснили в правительстве.

За минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписали 39 пациентов. Всего выздоровели 307 человек, 12 — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на появление вакцины от коронавируса к концу июля 2020 года.