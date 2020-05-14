Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Школам Соединенных Штатов необходимо возобновить свою работу, которая была приостановлена ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.

«Мы должны открыть школы, мы должны открыть нашу страну. Мы хотим сделать это безопасно, но мы также хотим сделать это как можно быстрее», — заявил он.

По словам Трампа, коронавирус нового типа редко поражает несовершеннолетних и не несет для них столь серьезных последствий, нежели для старшего поколения. При этом американский лидер призвал не допускать до обучения педагогов старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею возобновления обучения в школах с сентября 2020 года. По его словам, стране необходимо как можно скорее вернуться к привычному укладу жизни.

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